Задержан Кайрат Сатыбалды

Его подозревают в хищениях в "Казахтелекоме"
Задержан племянник бывшего президента Казахстана Кайрат Сатыбалды, сообщила вечером в воскресенье антикоррупционная служба Казахстана.
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