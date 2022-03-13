Задержан Кайрат Сатыбалды

"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалды", - говорится в сообщении.

Кроме того, "проверяется причастность К. Сатыбалды к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства", указывается в сообщении.

Антикоррупционная служба не сообщила, когда Сатыбалды был задержан и избрал ли ему суд меру пресечения.

51-летний Сатыбалды - старший племянник бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Работал в Комитете нацбезопасности, в том числе руководил его кадровым департаментом, был вице-президентом нацкомпаний "Казахойл" и "Казахстан Темир Жолы". Занимался общественной деятельностью, в том числе пытался создать консервативную партию.

С 2016 года позиционировал себя как бизнесмена. Имел долю в Kaspi.kz, через офшоры владеет долей в телекоммуникационном операторе "Казахтелеком".