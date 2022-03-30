Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по финансово-экономическим вопросам, сообщает Акорда. Президент подчеркнул, что геополитическая неопределенность оказывает серьезное давление на нашу экономику, в связи с чем государственные органы должны работать слаженно и эффективно.

«Ситуация меняется очень быстро. В таких условиях важно детально просчитывать свои шаги, четко и быстро оценивать все риски и возможности. Решения должны быть взвешенными и приниматься без промедления и бюрократических проволочек», – сказал Токаев.

В ходе совещания о текущем состоянии и прогнозах развития экономики доложил премьер-министр Алихан Смаилов, глава Национального банка Галымжан Пирматов отчитался о проводимой денежно-кредитной политике, а заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев представил информацию об уточненных параметрах республиканского бюджета на 2022 год.

По сообщению пресс-службы президента, также на совещании обсудили вопросы оптимизации расходов бюджета, подготовки к весенней посевной кампании, развития экспортной политики и привлечения инвестиций, совершенствования транспортной логистики, реализации программы повышения доходов населения.

«По итогам совещания главой государства правительству и администрации президента дан ряд поручений по вопросам социально-экономического развития страны», - сообщила пресс-служба.