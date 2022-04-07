Министров и акимов ждут в парламенте с отчетом о работе по предупреждению паводков

Несмотря на все рекомендации и обещания, правительство Казахстана продолжает делать акцент на ликвидации последствий паводков и чрезвычайных ситуаций техногенного характера вместо того, чтобы предупреждать их, заявил в четверг в ходе пленарного заседания сенатор Сергей Ершов.

«Едва ли не каждая весна в Казахстане сопровождается весенними паводками. Чиновники на местах рапортуют о принятых мерах по предупреждению паводков и наводнений, о работах по защите населенных пунктах, расчистке русел рек, реконструкции мостов и гидротехнических сооружений. Однако, к сожалению, ситуация коренным образом не меняется», - отметил Ершов в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова.

По его словам, предотвращать паводки на местах неоднократно поручал президент, да и обсуждали этот вопрос в стенах парламента. Более того, депутаты давали правительству комплексные рекомендации с пошаговыми действиями по предупреждению такого рода ЧС. Депутаты высказывали опасения относительно состояния систем ливневой канализации, арочных сетей в столице и в Алматы. Правительство же, руководители центральных и местных исполнительных органов в своих отчетах и ответах только заверяют «о принимаемых системных мерах по обеспечению водной безопасности страны».

«Однако текущая паводковая ситуация, в частности в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, свидетельствует об обратном. Ежедневные сводки по ликвидации паводков неутешительные, целые населенные пункты оказываются под ударами стихии, граждане теряют кров, имущество, а государство несет экономические потери и затраты. В то же время акцент по-прежнему остается на ликвидации последствий, а не на предупреждение ЧС природного характера», - заявил сенатор.

В этой связи депутат попросил правительство изложить системные меры организационного, законодательного и комплексного характера, направленные на предупреждение, а не только на ликвидацию ЧС природного характера, в том числе, паводков. При этом, подчеркнул Ершов, он не ждет письменного ответа от кабинета министров. Он считает, что министр по ЧС Юрий Ильин, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, а также руководители акиматов областей должны прийти на следующее пленарное заседание в сенате и лично доложить, что делается по предупреждению ЧС в стране.