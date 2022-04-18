34 уголовных дела возбуждено в таможенной сфере – АФМ

Глава агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов сообщил на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым, что в таможенной сфере возбуждено 34 уголовных дела.

«Как сообщил Жанат Элиманов, в рамках комплексного плана на 2021-2023 годы принимаются системные меры по снижению уровня теневой экономики. В таможенной сфере возбуждено 34 уголовных дела. Общая стоимость незадекларированных товаров превысила 10 млрд тенге», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

В свою очередь глава государства поручил Жанату Элиманову во всех расследуемых уголовных делах в отношении бизнеса обеспечить неукоснительное соблюдение законности.

«По мнению президента, правоохранительные и контролирующие органы должны оперативно реагировать на обращения предпринимателей и не ущемлять их права. Касым-Жомарт Токаев считает, что малый и средний бизнес нуждается в особой поддержке государства, и здесь роль АФМ имеет важное значение. Общая задача правоохранительных и контролирующих органов – содействие созданию в стране благоприятной предпринимательской атмосферы в целях обеспечения устойчивого развития нашей экономики», - отмечается в сообщении пресс-службы президента.

14 февраля Элиманов докладывал Токаеву, что за три недели в ходе проверок на казахстанско-китайской границе по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных дел и 24 административных дела. В результате в январе на 20 % выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге).