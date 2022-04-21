Количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений остается на уровне прошлого года – МВД

С начала года более 2 700 женщин в Казахстане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, направлены в кризисные центры. А всего за первый квартал полицейскими зарегистрировано 203 обращения по фактам бытового насилия, количество преступлений в этой сфере остается на уровне прошлого года, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.

«Только с начала текущего года сотрудниками полиции направлено в кризисные центры свыше 2 700 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из них определены в приюты – 716», - сообщил Милюк.

Он напомнил, что в Казахстане создан штат из 248 инспекторов, работающих в сфере защиты женщин от насилия. Сотрудники этих подразделений принимают заявления, оказывают юридическую, психологическую, социальную помощь потерпевшим, активно сотрудничают с местными исполнительными органами. Кроме того, помощь в социальной реабилитации жертв оказывают порядка 49 кризисных центров, 39 из которых имеют приюты.

«Введена специализация следователей для расследования преступлений, где жертвами являются женщины и дети. Во всех департаментах полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, в состав включены 280 следователей-женщин», - добавил заместитель председателя комитета.

Он также сообщил, что по итогам первого квартала количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений остается на уровне прошлого года и составило 203. Доля таких преступлений по отношению к общему числу зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 1,2%, по гендерному принципу 54% пострадавших от бытового насилия составляют женщины.