Токаев подписал закон, позволяющий удалять противоправный в отношении детей контент

Законопроект вызвал резонанс среди населения, так как в первоначальном варианте депутаты Айдос Сарым и Динара Закиева намеревались обязать владельцев социальных сетей и мессенджеров открыть представительство на территории Казахстана и назначить его руководителями также граждан Казахстана. Они это объясняли с тем, что в случае кибербуллинга можно будет напрямую с конкретного человека требовать удалить противоправный контент. А министерство информации и общественного развития получило бы дополнительные полномочия по блокировке соцсетей. Однако сенаторы, изучив предполагаемые законопроектом нормы, с учетом поступивших обращений, внесли свои изменения в законопроект. В частности, законодательно определены факты кибербуллинга в качестве основания для приостановления доступа к интернет-ресурсам, однако заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка будут рассматривать специально создаваемые для этого экспертные группы. При этом из законопроекта исключены широкие полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров. Как пояснял спикер сената Маулен Ашимбаев, акцент сделан на удалении только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка. Мажилис согласился со всеми поправками сената.

Также сенаторы внесли в закон «О средствах массовой информации» поправку, устанавливающую компетенцию уполномоченного органа с государственными органами по ведению единого реестра учета и определению порядка взаимодействия по его ведению и порядка ограничения доступа к запрещенной информации, приостановления и возобновления доступа к интернет-ресурсам, размещающим информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами РК или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которым был временно приостановлен внесенным в уполномоченный орган представлением генерального прокурора РК или его заместителей, предписанием уполномоченного органа.