13 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Новые случаи зафиксированы в столице – 7, в Алматы – 4, в Актюбинской области – 1, в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 620 случаев КВИ.

По данным Минздрава, за сутки в стране выявлен один случай коронавирусной пневмонии, всего заболевших за время пандемии – 89 043 человека.

Летальных случаев за прошедшие сутки не зафиксировано ни от КВИ, ни от пневмонии.

На 12 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 193 человека (492 КВИ+ и 701 КВИ-), из них в стационарах находятся 68 человек, на амбулаторном уровне лечатся – 1 125. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 11 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент. Крайне тяжелых пациентов нет.