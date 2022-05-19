Предложения по упрощению уплаты налогов Токаев ждет от правительства к началу 2023 года

К началу 2023 году президент Касым-Жомарт Токаев ждет от правительства решений по упрощению процессов уплаты налогов и их администрированию, а также долгосрочную Концепцию налоговой политики. Кроме того, в четверг в ходе встречи в Акорде с представителями отечественного бизнеса глава государства заявил, что разработка новой экономической политики Казахстана проходит не очень успешно.

«От предпринимателей справедливо звучат упреки касательно постоянных изменений и непредсказуемости государственных политик. На прошлой встрече я поручил разработать Новую экономическую политику. Не могу сказать, что эта работа проходит успешно. Наблюдается дефицит мыслей и идей. Это касается и антикризисных мер», - заявил Токаев.

Он напомнил о том, что поручал создать рабочую группу при правительстве и пригласить в нее предпринимателей и экономистов, которые проявляют «повышенную активность в блогосфере» и высказывают различные критические замечания.

«Но этих людей надолго не хватило, с идеями и конкретными предложениями, как мне доложили, тоже напряженка», - констатировал глава государства.

Тем не менее Токаев ожидает от правительства и администрации президента доктринальный документ, включающий в себя основные компоненты всех экономических политик: макро-, налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и так далее. Как подчеркнул глава государства, эту работу «следует провести с конструктивным участием бизнеса, потому что только таким образом мы сможем выработать действительно нужные и эффективные реформы».

Отдельного, по его убеждению, внимания требуют налоговая политика и администрирование, так как в этой сфере сегодня наблюдается определенный дисбаланс. Токаев акцентировал внимание на том, что некоторые крупные компании в рамках действующих режимов ухитряются платить налоги на уровне малых предприятий. А освобождение доходов целых групп бизнеса или видов деятельности вместо точечных стимулирующих мер становится инструментом для манипуляций.

«Необходимо подумать над исправлением таких перекосов, которые не просто приводят к потерям бюджета, а способствуют расслоению в обществе, снижают справедливость распределения национального благосостояния. После того как государство и бизнес придут к консенсусу нужно стабилизировать налоговое законодательство и прекратить практику спорадических изменений. Поручаю правительству совместно с бизнес-сообществом разработать долгосрочную концепцию налоговой политики. В документе должны быть раскрыты основные подходы к налогообложению в стране. Налоговая политика в основных ее параметрах должна быть стабильна», - в этой связи поручил глава государства.

Также, по его мнению, следует уделить внимание упрощению процессов уплаты налогов, их администрированию с исключением человеческого фактора за счет или путем цифровизации.

«Эту работу нужно проводить вдумчиво, исходя из сегодняшних и будущих реалий и общегосударственных задач», - уточнил президент.

Взвешенные предложения от правительства по данным вопросам Токаев ожидает от правительства к началу 2023 года.