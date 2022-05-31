Казахстанцы могут отозвать доступ к цифровым документам в приложениях банков

Пользователи мобильного приложения eGov mobile смогут отозвать доступ к цифровым документам на внешних платформах, в частности в приложениях банков, сообщили во вторник в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии».

«В новых обновлениях приложения eGov mobile появилась функция – отключение доступа к цифровым документам с помощью одного клика. Новые настройки позволяют гражданам отозвать доступ к цифровым документам и не использовать их в других приложениях, например, в приложениях банков (в которых ранее он давал согласие), и использовать их только в приложении eGov mobile», - сообщили в пресс-службе АО «НИТ».

Как отметили в пресс-службе, в НИТ поступали запросы от граждан об отзыве и отказе использования документов в других приложениях, кроме eGov mobile.

«Если пользователь ранее предоставлял доступ к своим цифровым документам в других приложениях и после передумал, теперь он может отозвать доступ посредством раздела “Настройки”» в сервисе “Цифровые документы” в eGov mobile», - уточнил председатель правления АО «НИТ» Ростислав Коняшкин.

В ведомстве пояснили, что для использования новых настроек необходимо открыть приложение eGov mobile, открыть раздел «Цифровые документы», выбрать «Настройки цифровых документов» и затем в разделе «Доступ к цифровым документам» нажать на «Отозвать доступ» из предоставленного списка. Далее нужно подтвердить действие. После обновления документы будут отозваны. А чтобы заново возобновить использование, необходимо зайти в мобильные приложения банков, где есть доступ к цифровым документам, и подтвердить согласие.