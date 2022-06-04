Токаев выступает за ужесточение законодательства об использовании госсимволов

«Важно ужесточить законодательство об использовании государственных символов. При этом необходимо проводить широкую разъяснительную работу с молодежью. Это задача всего общества», - сказал Токаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня государственных символов, который отмечается в субботу.

«Президент подчеркнул, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним», - указывается в сообщении пресс-службы президента, распространенном по итогам мероприятия.

В конце мая широкий резонанс получил инцидент на концерте казахстанских музыкантов «Ирина Кайратовна» и Shiza. Последний уронил флаг Казахстана на сцену. Музыканты позднее извинились за свое поведение.