Новые поправки в Налоговый кодекс одобрил мажилис

В Казахстане вырастут налоги на добычу полезных ископаемых и на майнинг, а также акцизы на нагреваемый табак. При этом сохранятся льготы по дивидендам для компаний, которые находятся в списках фондовых бирж. Такие нормы заложены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан “О введении в действие Кодекса Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет(Налоговый кодекс) “», который в среду во втором чтении одобрил мажилис.

«В рамках работы над проектом закона депутатами внесены поправки, в том числе касающиеся сохранения льготы по дивидендам, выплачиваемым по ценным бумагам компаний, находящихся в официальном списке фондовых бирж (KASE, МФЦА), при условии ведения торгов этими ценными бумагами. Данные поправки предложены в целях усиления привлекательности фондового рынка для розничных инвесторов. Также предлагается освободить от налога дивиденды, выплачиваемые резидентам, на сумму до 30 тысяч МРП в год», - сказал депутат Аманжан Жамалов.

При этом от налога на добычу полезных ископаемых будут освобождены месторождения, по которым промышленная добыча будет начата после 31 декабря 2022 года, до достижения уровня рентабельности 15%, но не более 5 лет. Как пояснил депутат, поправка предложена в связи с ростом ставок НДПИ на горнорудный сектор.

Также парламентарии установили ставки акцизов на изделия с нагреваемым табаком на уровне 70% от размера ставок акцизов на сигареты и изменили единицы измерения с килограмма на штуки.

Еще одна поправка касается восстановления на три года льготной нормы по уплате НДС на импорт методом зачета при импорте крупного рогатого скота, пестицидов, племенных животных всех видов, оборудования для искусственного осеменения.

«(Вводится – В.) установление ставок платы за цифровой майнинг с расчетом на выравнивание совокупной суммы цены на электроэнергию и суммы платы для всех майнеров», - добавил Жамалов.

Более подробно о новом законопроекте Власть писала ранее:

Рост налогов на добычу полезных ископаемых и майнинг одобрил в первом чтении мажилис