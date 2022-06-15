Десятки детей были убиты и подверглись пыткам после переворота в Мьянме – ООН

Десятки детей были убиты в Мьянме после прошлогоднего переворота, причем не только под перекрестным огнем, но и намеренно военными. Об этом, как сообщает Reuters , заявил специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.

Согласно отчету Тома Эндрюса, несовершеннолетних избивали и наносили ножевые ранения, им удаляли ногти или зубы во время допросов, а некоторых заставляли терпеть имитацию казни. В целом ООН получила информацию о 142 детях, подвергавшихся пыткам со стороны солдат, полиции и проармейских ополченцев. Помимо этого, основываясь на сообщениях агентств ООН, гуманитарных и правозащитных групп и организаций гражданского общества, в отчете говорится, что 250 тыс. детей были перемещены в результате боевых действий и по меньшей мере 382 были убиты или покалечены, в том числе в результате авиаударов или тяжелой артиллерии.

«Безжалостные нападения хунты на детей подчеркивают развратность генералов и их готовность причинить огромные страдания невинным жертвам в попытке подчинить себе людей, - говорится в заявлении Эндрюса. - Нападения хунты на детей являются преступлениями против человечности и военными преступлениями».

Он подчеркнул, что мировое сообщество должно предпринять скоординированные действия, чтобы изолировать хунту от финансирования и взять на себя обязательство по «резкому увеличению» гуманитарной помощи. При этом, по его словам, члены ООН «должны отреагировать на кризис в Мьянме с такой же срочностью, как они отреагировали на кризис в Украине».

Военная хунта Мьянмы отвергает обвинения в пытках и убийствах детей.

1 февраля 2021 года военные Мьянмы захватили власть и начали жестокие репрессии против своих противников. 76-летняя лидер Мьянмы, оппозиционный политик и правозащитница Аун Сан Су Чжи и многие другие политики были арестованы. Все это время в стране не прекращаются массовые протесты, жестко подавляемые военными. По данным правозащитников, в ходе протестов погибли более 900 человек, более 6 тыс. были задержаны.

В марте этого года командующий вооруженными силами страны Мин Аун Хлайн заявил, что военная хунта «истребит» все отряды повстанцев, борющихся за восстановление избранного демократическим путем правительства нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи.