В Алматы построят школу-интернат с углубленным изучением шахмат и IT-технологий

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами национальной женской сборной Казахстана по шахматам и представителями шахматной федерации, сообщает Акорда. На встречу с президентом были приглашены чемпионки мира и международные гроссмейстеры Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева, международный мастер Меруерт Камалиденова, президент Казахстанской федерации шахмат Галим Хусаинов и вице-президент федерации Дармен Садвакасов.

Токаеву озвучили ряд предложений по развитию шахматного спорта в стране, в том числе оказание системной поддержи со стороны государства, создание необходимых инфраструктурных условий и популяризации шахмат как отдельного вида спорта.

«Президент поддержал предложения по включению шахмат в качестве факультативного предмета в школьную программу, строительство в Алматы школы-интерната с углубленным изучением шахмат и IT-технологий и рассчитанной на 1500 мест. Кроме того, Глава государства акцентировал внимание на важности оказания поддержки развития шахматного спорта со стороны предпринимателей», - сообщила пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что продолжит уделять большое внимание развитию и поддержке шахмат и выразил надежду, что женская сборная Казахстана успешно выступит на предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде в Индии.

