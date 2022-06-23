Увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых принял парламент

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях рассмотрел проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан “О введении в действие Кодекса Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс)», которым увеличиваются ставки налога на добычу полезных ископаемых и пересматриваются ставки за цифровой майнинг.

«Законопроект предусматривает увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых, пересмотр налогообложения по выплачивыемым дивидендам, ограничение вычетов по нематериальным услугам, приобретенным у аффилированных лиц, пересмотр ставок платы за цифровой майнинг, увеличение ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком, норм, связанных с возмещением ущерба предпринимателям, пострадавшим при январских событиях, повышение тарифов на услуги спутниковой связи, пересмотр уплаты налога на добавленную стоимость при импорте некоторых сельскохозяйственных товаров, применение минимального уровня цен на товары, импортируемые из третьих стран, а также уточняет некоторые нормы налогового администрирования», - перечислил депутат Гумар Дюсембаев.

Вместе с тем, отметил он, в ходе подготовки ко второму чтению от ряда депутатов поступили предложения по внесению изменений в нормы, касающейся ставок акцизов на продукты с подогреваемым табаком. Как пояснил Дюсембинов, при обсуждении эти предложения были сняты инициаторами.

Как сообщалось ранее, законопроектом предусмотрено увеличение ставок НДПИ по биржевым металлам на 50%, по остальным твердым полезным ископаемым на 30%. При этом предлагается освобождение от НДПИ новых месторождений, где добыча будет начата после 31 декабря 2022 года, до достижения уровня рентабельности 15% на срок до 5 лет. Для дестимулирования капитала из страны предлагается пересмотр льгот по дивидендам, исключаются все льготы для нерезидентов. Для освобождения резидентов будет установлен порог – 30 тыс. МРП. Дивиденды по биржевым акциям будут освобождены при ведении регулярных торгов. Также предусмотрено ограничение вычетов по нематериальным услугам, приобретенным у взаимосвязанных лиц-нерезидентов, в размере 3% от налогооблагаемого дохода.