Air Astana возобновила онлайн-регистрацию на международные рейсы

«Air Astana возобновила услугу онлайн-регистрации на определенные международные рейсы кроме чартерных. Онлайн-регистрацию можно пройти как на сайте airastana.com, в разделе “Бронирование и управление”, так и через бесплатное мобильное приложение Air Astana», - говорится в сообщении компании.

Услуга с возможность распечатки посадочного талона доступна на рейсы из Казахстана в Анталью, Бодрум, Стамбул, Мале, Подгорицу, Тбилиси, Батуми, Ташкент и Бишкек, а также на рейсы в Казахстан из Амстердама, Франкфурта, Лондона, Стамбула, Ираклиона, Дубая, Дели, Сеула, Тбилиси, Батуми, Баку, Душанбе, Ташкента и Бишкека. Без распечатки посадочного талона услуга открыта на рейсы из Казахстан в Ираклион и из Мале, Бодрума и Антальи.

Онлайн регистрация открывается за 36 часов до вылета и заканчивается за 60 минут. Услуга не доступна для несопровождаемых детей, пассажиров с дополнительным местом и пассажиров на носилках.

«Пассажиры также могут пройти на посадку с мобильным посадочным талоном на внутренние рейсы из Алматы и Нур-Султана, Шымкента, Кызылорды и Усть-Каменогорска», - добавили в авиакомпании.