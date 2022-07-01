За июнь тенге ослаб на 13,3% – Нацбанк

По итогам июня курс тенге ослаб до 470,24 за доллар, или на 13,3%, сообщается на сайте Национального банка.

«Несмотря на благоприятные цены на энергоносители, курс национальной валюты слабел на фоне ограниченности предложения валюты и одновременного роста спроса на валюту. Снижение предложения валюты связано с сокращением продаж валюты экспортерам для выплаты налогов, в то время как рост спроса связан с началом выплаты дивидендов», - пояснили в Нацбанке.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со $115 млн до $96,4 млн. Общий объем торгов в июне составил $2,1 млрд.

Поддержку валютному рынку оказывала продажа валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которая составила порядка $480,4 млн. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июнь составили $438,3 млн, а доля продаж из Национального фонда составила 20,7% от общего объема торгов.

«В течение июня на внутреннем валютном рынке Национальным банком не осуществлялись валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении. В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках», - сообщил регулятор.

Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.