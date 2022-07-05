В Таразе и Шымкенте провели спецоперацию по пресечению деятельности ОПГ

Комитет национальной безопасности сообщил о задержании в Таразе и Шымкенте 14 членов организованной преступной группы в результате спецоперации, к которой привлекли спецназ.

«30 июня КНБ совместно с министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения “А” и “Беркут” в городах Тараз и Шымкент реализована единовременная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, которая оказывала негативное влияние на криминогенную обстановку в южных регионах страны», - говорится в сообщении.

Задержаны 14 лидеров и активных участников группировки, добавили в комитете. Здесь также сообщили, что «удалось собрать доказательства причастности членов преступной группы к хищениям ТМЦ в особо крупном размере и вымогательству денежных средств с предпринимателей».

«В ходе процессуальных мероприятий обнаружен и изъят арсенал оружия, крупные суммы денежных средств, а также документальные материалы, представляющие интерес для следствия.

Проводится досудебное расследование, в том числе устанавливается их причастность к другим преступлениям», - заключили в КНБ.