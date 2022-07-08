На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение во время его предвыборного выступления в городе Нара, сообщает ВВС .

67-летний Абэ выступал в защиту кандидата в Наре, когда в него выстрелили дважды. В первый раз стрелок промахнулся, но второй раз попал в спину. После этого Абэ упал на землю, истекая кровью. Он был доставлен в больницу. Экс-губернатор Токио Ёити Масузоэ написал в Твиттере, что Абэ находится в состоянии сердечно-легочной недостаточности. Этот термин часто используется до официального подтверждения смерти в Японии.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно сказал, что не знает о состоянии Абэ. Информационное агентство Kyodo и NHK сообщили, что у 67-летнего Абэ была остановка сердца, когда его доставили в больницу, пишет Reuters.

Нападавший задержан, полиция изъяла у него пистолет.

Синдзо Абэ пробыл премьер-министром два срока и ушел в отставку в 2020 году из-за плохого состояния здоровья. Однако он по-прежнему доминирует над правящей Либерально-демократической партией (ЛДП), контролируя одну из ее основных фракций.