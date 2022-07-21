В столице с 23 июля ужесточают карантин

С 23 июля в столице Казахстана ужесточают карантин. В постановлении главного государственного врача столицы говорится о том, что всем теперь рекомендуется носить маски при посещении мест массового скопления людей. Кроме того, речь идет о переводе на дистанционный формат работы беременных, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и близких контактных лиц с больным COVID-19.

В новом постановлении санитарного врача столицы снова рекомендовано носить маски в ТРЦ, кинотеатрах, в ЦОНах, на автовокзалах, крытых рынках, в общественном транспорте и т.д., за исключением детей в возрасте до пяти лет и во время приема пищи. Кроме того, говорится о переводе проведения совещаний (заседаний) с числом участников свыше 10 человек в дистанционный формат. Беременных, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и близких контактных лиц с больным COVID-19 следует перевести на дистанционный формат работы. Напоминаем, что Астана стала первым регионом, перешедшим в «желтую зону» по темпам распространения коронавируса на фоне новой волны заражений.

На прошлой неделе Минздрав изменил условия для разделения регионов по трем зонам, свидетельствующим о ситуации с распространением коронавируса. Отныне главным условием для перехода из одной зоны в другую является нагрузка на систему здравоохранения.

Новая волна коронавируса пришла в Казахстан около трех недель назад, больше всего заболевших ежедневно фиксируют в настоящее время Алматы, Астана, Шымкент, Карагандинская область, а также южные и юго-восточные регионы.