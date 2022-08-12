Понижение температуры и дожди ожидаются в Казахстане в выходные

«В ближайшие сутки жителей северных регионов Казахстана ждет постепенное понижение температурного фона. Виной этому станет обширный Северо-Западный антициклон. Хотя его отрог распространится почти на всю территорию республики, на западе все еще сохранится жаркая погода. В то же время он сместит фронтальные разделы, на центральные, восточные и юго-восточные регионы республики, с которыми ожидаются дожди, прогремят грозы, возможно выпадение града и шквалистый ветер», - сообщили синоптики.

Постепенное температура воздуха понизится на севере республики ночью от +10+18°С до +5+10°С, днем от +23+30°С до 18+23°С. На западе днем +32+40°С, на северо-западе +28+38°С, в центре +22+33°С, на востоке +20+28°С, на юге +32+42°С. На юго-востоке страны ожидается небольшое повышение температуры воздуха днем от +22+32°С до +25+35°С.