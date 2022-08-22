На КТК вновь остановлена отгрузка нефти на двух причалах

На Каспийском трубопроводном консорциуме вновь приостановлена отгрузка нефти через два выносных причальных устройства. Это связано с появлением трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести на ВПУ-1 и ВПУ-2, сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

«Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно. Погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3. Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах», - заявили в компании.

Здесь отметили, что трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести были обнаружены в августе во время проведения плановых работ по техобслуживанию комплекса. В частности, на танке плавучести ВПУ-1 выявлена трещина в соединительной пластине с частью трубной обвязки подводных шлангов, на танке плавучести ВПУ-2 – в аналогичной соединительной пластине, а также зафиксировано смещение шарнирного соединения в месте образования трещины.

«КТК незамедлительно обратился к производителю ВПУ компании IMODCO и в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS за консультациями по вопросу возможности дальнейшей эксплуатации комплекса ВПУ, предоставив исчерпывающие материалы по обнаруженным дефектам. Данные организации настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести. Классификационное общество ABS, в частности, подчеркнуло, что в зимний период 2021-2022 года наблюдались исключительные сложные гидрометеоусловия, которые, вероятно, могли стать причиной обнаруженных повреждений», - пояснили в пресс-службе.

В КТК заверили, что данные повреждения не повлекли инцидента или аварии, связанной с разливом нефти, угрозы населению и окружающей среде нет. В данный момент разработано соответствующее техзадание, компания намерена провести замену танков из имеющихся в резерве. Для выполнения этой операции выполняется предквалификационный отбор организаций.

Напомним, в марте два выносных причальных устройства на КТК вышли из строя из-за аномальных штормов на черном море. В июне проблемы с отгрузкой произошли из-за разминирования одного из участков Черного моря от снарядов второй мировой войны. Тогда также была приостановлена эксплуатация ВПУ-1 и ВПУ-2. Эти работы проводились до 5 июля. Однако уже 6 июля работа КТК была приостановлена на месяц Приморским районным судом Новороссийска, так как выло выявлено несколько нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Позже это решение было обжаловано и заменено на штраф в размере 200 тыс. рублей.

В августе министр энергетики Болат Акчулаков, заявил, что самый выгодный маршрут для Казахстана сегодня – это через Каспийский трубопроводный консорциум. И главная задача – сохранение его бесперебойной работы.