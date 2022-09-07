Конституционный статус уполномоченного по правам человека в первом чтении закрепил мажилис

Уполномоченный по правам человека сможет обращаться в Конституционный суд, выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению, а также беспрепятственно посещать организации, оказывающие специальные социальные услуги и учреждения уголовно-исполнительной системы. Такие нормы заложены в проекте конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«В реализацию норм Конституции законопроектом предусмотрено право уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. Предлагается предоставить право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению», - перечислил министр юстиции Канат Мусин.

Кроме того, для усиления компетенции уполномоченного закрепляется его право беспрепятственного посещения организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы. А в части повышения эффективности организации деятельности уполномоченного, законопроектом предлагается ввести должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра.