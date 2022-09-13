Токаев согласился на переименование столицы

Глава государства согласился с предложениями депутатов парламента вернуть столице Казахстана прежнее название – Астана, сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай. Это предложение депутатов включено в проект конституционного закона.

«Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства», - написал Желдибай.

При этом президент считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы.

«Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования», - отметил пресс-секретарь президент.

Напомним, что инициатором переименования Астаны был Касым-Жомарт Токаев.