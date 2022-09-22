В России на протестах против мобилизации задержаны более 1 300 человек

По данным «ОВД-Инфо» , за вчерашний вечер в 38 городах России задержаны 1 364 человека, вышедших на акции протеста против мобилизации на войну с Украиной.

Больше всего задержанных в Москве – 535 человек и Санкт-Петербурге – 530.

Задержания также проходили в Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Уфе, Красноярске, Воронеже, Краснодаре, Твери, Саратове, Калининграде, Петрозаводске, Иркутске, Рязани, Архангельске, Туле, Королеве, Новосибирске, Улан-Удэ, Железногорске, Ижевске, Самаре, Волгограде, Казани, Томске, Салавате, Вологде, Якутске, Тюмени, Иваново, Сыктывкаре, Сургуте, Нижнем Новгороде, Калуге, Вятских Полянах, Смоленске, Белгороде.

По данным «ОВД-Инфо», в Москве некоторым задержанным раздали повестки в военкомат. Часть задержанных в столице и Санкт-Петербурге отпущены, ко многим не допускали защитников.

«Медуза» пишет, что задержания в Санкт-Петербурге были жесткими: людей били об асфальт, стаскивали с них обувь и закидывали в автозаки. Телеканал «Дождь» сообщил, что в Москве как минимум двоих задержанных уносили без сознания.

Между тем в МВД России заявили, что «в ряде регионов пресечены попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников», а «лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности».

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Всего власти намерены призвать 300 тыс. человек. Многие россияне стали массово покидать страну, цены на авиабилеты выросли в несколько раз.