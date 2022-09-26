41 новый случай коронавируса зарегистрирован за сутки в Казахстане

По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай коронавирусной инфекции.

В Астане выявлено 15 случаев, в Алматы – 11, в Карагандинской области – 6, в Костанайской области – 4, в Абайской области – 2, в Северо-Казахстанской области – 2, в Акмолинской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев в Шымкенте, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Улытауской и Павлодарской областях.

Всего в стране подтверждено 1 393 216 случаев КВИ.

Также, по данным Минздрава, зарегистрирован один случай коронавирусной пневмонии, а всего – 90 029.

На 26 сентября продолжают получать лечение 2 286 человек (2 161 КВИ+ и 125 КВИ-), из них в больницах остается 131 заболевший, амбулаторно лечатся 2 155 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 2 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.