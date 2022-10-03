Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств
Войска ОДКБ не будут принимать участие в войне между Россией и Украиной – МИД
ФОТО ИЗДАНИЯ "КОММЕРСАНТЪ"

Тамара Вааль, Астана, Власть

Вопрос участия войск Организации Договора о коллективной безопасности в войне между Россией и Украиной не стоит, заявил в понедельник в ходе брифинга в министерстве иностранных дел официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

«Зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно-признанными территориями государств-членов организации, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит», - заверил Смадияров.

Он также подчеркнул, что Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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