Войска ОДКБ не будут принимать участие в войне между Россией и Украиной – МИД

Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств
Тамара Вааль, Астана, Власть
Вопрос участия войск Организации Договора о коллективной безопасности в войне между Россией и Украиной не стоит, заявил в понедельник в ходе брифинга в министерстве иностранных дел официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
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