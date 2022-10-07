Бывший первый заместитель секретаря Совбеза осужден на семь лет за разглашение госсекретов

Комитет национальной безопасности сообщил о приговоре бывшему первому заместителю секретаря Совета безопасности Марату Шайхутдинову и фигурантам дела о разглашении государственных секретов, шпионажа и государственной измены.

«21 сентября Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны М.Шайхутдинов признан виновным по ст.185 ч.3 УК РК (государственная измена – В.) и приговорен к 7 годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе», - говорится в сообщении КНБ.

Вина других фигурантов уголовного дела – Леонида Скаковского по ст. 175 ч.1 УК (государственная измена) и Олега Ждана по ст. 176 УК (шпионаж) полностью доказана. Они приговорены к 11 годам 3 месяцам и 11 годам лишения свободы соответственно.

«С учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий, данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел разглашению не подлежат», - сообщили в КНБ.

Марат Шайхутдинов был первым заместителем секретаря Совбеза с 2015 года. Освобожден от этой должности в марте этого года.