Токаев поручил разработать программу модернизации жилья в Актау

«Отдельно хочу остановиться на вопросе застройки Актау. Мы ставим задачу развивать Актау как один из главных центров туризма нашей страны. Поэтому архитектурный облик города, лежащего на берегу моря, должен быть привлекательным и современным. Необходимо решить проблему ветхих домов в областном центре. Здесь их насчитывается 280. Поручаю правительству разработать специальную программу по модернизации жилья в городе Актау», - сказал Токаев на встрече с общественностью региона в понедельник.

Также он считает, что особого внимания требует комплексное развитие Жанаозена. Он напомнил, что на решение его проблем выделено свыше 580 млрд тенге.

«Для города это значительные средства, которые нужно грамотно использовать. В целом принимаемые акиматом области меры по развитию Жанаозена должны быть последовательны и доведены до конца, нельзя затягивать с реализацией социально значимых проектов», - отметил глава государства.