Охватить дошкольным образованием к 2025 году 97% детей поручил Токаев акимату Алматы

Довести охват детей Алматы дошкольным образованием до 97% к 2025 году и разработать план строительства и модернизации медицинских учреждений поручил президент властям города.

Касым-Жомарт Токаев констатировал, что сейчас не более 19 тыс. мечт в детских садах города. Поэтому для сокращения этого дефицита необходимо срочно строить государственные и частные детские сады. Также, по его словам, необходимо устройство детей в частные дошкольные образовательные учреждения за счет государственного образовательного заказа.

«Поручаю охватить дошкольным образованием 97 % детей в возрасте от трех до шести лет к 2025 году», - сказал Токаев.

Он также отметил, что в течение ближайших двух лет в Алматы по проекту «Комфортная школа» должны быть построены 22 школы на 37 тысяч мест и к 2030 году стоит задача полностью перейти на односменное обучение.

«Наш долг – обеспечить подрастающее поколение качественными детскими садами и школами. Поэтому эти задачи должны быть выполнены в полном объеме»», - сказал президент.

Говоря о сфере здравоохранения, Токаев отметил, что поликлиники и больницы в Алматы достаточно устарели, а при строительстве жилых домов социальные объекты не планируются должным образом, это препятствует доступности услуг для жителей и своевременному прибытию экстренных служб. В этой связи президент поручил акимату Алматы разработать специальный план строительства и модернизации новых медицинских учреждений.

«Эти меры позволят снизить материнскую и детскую смертность и обезопасить граждан от тяжелых заболеваний. Кроме того, необходимо развивать первую систему медико-санитарной помощи. В следующем году должно начаться строительство многопрофильной больницы международного уровня. Проект должен быть реализован через партнерство государства и бизнеса. Больницы с родильными отделениями должны строиться в быстрорастущих районах города», - продолжил президент.

Вместе с тем в целях сохранения здоровья населения, помимо лечения больных, очень важна профилактика заболевания, отметил он, в связи с этим необходимо создать условия для того, чтобы жители города вели здоровый образ жизни. Но сейчас спортом занимается только треть алматинцев, так как в городе не хватает соответствующей «инфраструктуры здорового образа жизни».

«Такая инфраструктура должна быть построена во всех районах Алматы. Сейчас спортивные объекты в городе в основном расположены в центре. В отдаленных районах нет. Поэтому поручаю ежегодно строить не менее трех физкультурно-оздоровительных комплексов», - сказал Токаев.

Помимо этого, не в центре нужно развивать и культурную среду, поскольку сейчас «очаги культуры» сосредоточены в историческом центре города.

«Потенциала сферы культуры достаточно для привлечения большого количества туристов. Например, вы прекрасно знаете, что недавно в Алматы прошел концерт Димаша. На него приехали 13 тысяч туристов из 65 стран мира. Культурные мероприятия должны обогатить духовную жизнь города и повысить его творческий потенциал. Поэтому необходимо постоянно изучать лучший международный опыт и внедрять его, особенно в сфере культурного туризма», - сказал Токаев.

При этом власти должны делать город одинаково доступным и удобным для всех горожан, чтобы не ограничивать в правах людей с инвалидностью, которых в Алматы проживает около 55 тысяч человек, 13 тысяч из них не могут свободно передвигаться.

«Им необходимо создать безбарьерную среду. Эта работа очень важна не только для людей с ограниченными возможностями, но и для пожилых людей и детей. Поэтому администрации следует адаптировать все социальные объекты в городе под нужды таких людей. К этому требованию необходимо привести центры обслуживания населения, больницы и поликлиники, образовательные и спортивные учреждения», - поручил президент.