Пока система будет работать в пилотном режиме
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На казахстанско-китайской границе в пункте пропуска «Достык» со следующей недели заработает электронная очередь
иллюcтративное фото с сайта inbusiness.kz

Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана сообщил о пилотном запуске автоматизированной системы электронной очереди в пункте пропуска «Достык» на казахстанско-китайской границе с 23 ноября.

«Для этого госорганами утверждена временная схема организации пропуска автомобильных транспортных средств при выезде из Казахстана на автомобильном пункте пропуска “Достык”. С 23 ноября здесь будет использоваться автоматизированная система электронной очереди платформы Qoldau.kz либо мобильное приложение CargoRuqsat», - говорится в сообщении КГД.

Система разработана специалистами АО «Информационно-учетный центр» и является максимально удобной и прозрачной, заверили в ведомстве. По данным комитета, водитель после регистрации на указанном портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда, оповещение об очереди приходит ему в sms.

Вместе с тем действующая регистрация в журнале и выдача бумажных пропусков в пункте пропуска «Достык» с 22 ноября будет прекращена. Уже сформированный список очереди на бумажном носителе будет оцифрован и введен в информационную систему.

В комитете госдоходов напомнили, что запустить систему электронной очереди на границе поручил Касым-Жомарт Токаев 20 октября в ходе встречи с общественностью Жетысуской области.

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