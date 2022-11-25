Токаев поручил расследовать инциденты в отношении СМИ

Накануне международный фонд защиты свободы слова Әділ сөз и Союз журналистов Казахстана обратились к президенту с просьбой защитить журналисток от преследований. Пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев поручил заняться расследованием инцидентов.

«Направленное в адрес президента обращение международного фонда Әділ сөз и Союза журналистов Казахстана с просьбой защитить женщин-журналистов принято во внимание. Соответствующим ведомствам поручено заняться расследованием инцидентов с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших противоправные действия в отношении представителей средств массовой информации», - написал Желдибай в Facebook.

В обращении, направленном президенту, указывается, что с августа подвергается массированной психологической атаке редактор YouTube-канала Elmedia Гульжан Ергалиева, в частности на ее личный и редакционный телефоны поступают сотни оскорбительных сообщений и прямых угроз жизни, а во входной группе в редакцию неоднократно разбивали стекла. Также угрозы поступают в редакцию Orda.kz и ее главному редактору Гульнар Бажкеновой.

«В обоих случаях полиция щедра на обещания поймать преступников и на просьбы "не поднимать шум", но ситуация только ухудшается», - говорится в обращении.

Кроме этого, в июле в Атырау избили корреспондента информационного портала «Дорожный контроль» Олесю Вертинскую. Полицейские задержали подозреваемого, но «дело до сих пор волокитится, так как некоторые эксперты считают сотрясение мозга и перелом носа, которые получила Вертинская в результате нападения, “легким вредом здоровью”». А расследованием кибербуллинга в отношении журналисток никто не занимается, отмечают в Әділ сөз и Союзе журналистов.

«Обращаем Ваше внимание на недопустимую ситуацию с изощренным преследованием женщин-журналисток и требуем немедленных действенных мер для ее правового разрешения. Считаем, что генеральная прокуратура и министерство внутренних дел должны взять на особый контроль расследование каждого дела о покушении на безопасность женщин-журналисток. В целом необходима конкретная программа действий в соответствии с Резолюцией Совета по правам человека ООН 33/2 «О безопасности журналистов». Беззаконие и безнаказанность преступлений против журналистов тормозят проведение в стране демократических реформ и подрывают имидж Казахстана как правового и демократического государства», - указывается в обращении.