Total Energies продаст долю в нефтяном месторождении Дунга казахстанской компании Oriental Sunrise Corp

В четверг французская компания Total Energies согласилась продать свою долю в нефтяном месторождении Дунга казахстанской компании Oriental Sunrise Corp Ltd за $330 млн. Вместо развития этого проекта французский энергетический гигант намерен усилить присутствие в сфере возобновляемых источников энергии в Казахстане, сообщает Reuters.

Total E&P Dunga GmbH владеет 60% доли в казахстанском нефтяном месторождении Дунга. В 2022 году на нем ежедневно добывается порядка 7400 баррелей.

В дополнение к двум действующим солнечным электростанциям (мощностью 128 МВт) в Казахстане Total подписала соглашение о разработке проекта «Мирный» − крупнейшего ветроэнергетического проекта, когда-либо начатого в Казахстане, общей установленной мощностью 1 ГВт

Oriental Sunrise Corp была основана 17 ноября 2022 года. Ее учредителями значатся Бауыржан Бисембаев и Жан Макатов. Оба они связаны с компанией Magnetic Oil, которая в 2020 году приобрела у румынской корпорации OMV Petrom предприятия Tasbulat Oil Coproration, ведущее разработку месторождения Тасбулат, и Kom-Munai, владеющее месторождением «Комсомольское».

Жан Макатов также является руководителем частной компании Carbon Capital Ltd, зарегистрированной 6 июня 2022 года. Помимо прочих учредителями этой фирмы являются Алтай Мырзахметов, брат экс-председателя НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова и бывшего министра сельского хозяйства и акима Жамбылской и Южно-Казахстанской областей Аскара Мырзахметова; а также Икрам Адырбек, бывший сенатор, занимающий сегодня должность члена совета сенаторов при сенате.