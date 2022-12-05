На побережье Каспия в Дагестане обнаружено 2,5 тыс. мертвых тюленей

На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружено 2,5 тыс. мертвых тюленей. Ранее сообщалось об обнаружении около 700 туш погибших животных.

«Вдоль всего побережья Каспийского моря на территории республики специалистами природоохранных структур продолжаются мероприятия по подсчёту количества погибших тюленей. К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2 500 особей. Тела обнаруживаются в разных локациях», - говорится в сообщении министерства экологии республики в Telegram.

По данным ведомства, причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных.

Ранее в Минэкологии Дагестана сообщали, что в результате вскрытий был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса Covid-19. Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований. Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы, так как «состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами».

Напомним, 7 ноября на казахстанском побережье Каспия в Мангистауской области вновь обнаружили мертвых тюленей. По последним данным, погибло 141 животное. С места обнаружения взяты пробы для определения причин гибели тюленей. Результаты анализов будут готовы в течение месяца.