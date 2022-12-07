Систему учета новорожденных для предотвращения их продажи предлагает разработать депутат

Депутат мажилиса от правящей партии Константин Авершин обеспокоен участившимися фактами продажи новорожденных детей. Поэтому он предлагает правительству присваивать ИИН детям сразу после рождения, создать перекрестную систему учета родившихся детей и их последующей жизни через системы здравоохранения, образования, юстиции, а также провести сверку количества родившихся детей за каждый год в роддомах и перинатальных центрах с 2015 года и количества полученных свидетельств о рождении и присвоенных ИИН. Свои предложения он озвучил в среду в ходе пленарного заседания.

«Шесть лет назад прогремели несколько судебных дел о торговле детьми, самыми громкими из которых были судебные процессы в Алматы и Шымкенте. И хотя в 2019 году в Казахстане ужесточили наказание за торговлю людьми, увеличив нижние пределы наказания, а также исключив возможность примирения сторон по таким делам, ситуация если и улучшилось, то ненамного. Даже угроза сурового наказания не останавливает торговцев “живым товаром”», - заявил Авершин, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра Алихана Смаилова.

Для решения этой проблемы депутаты выработали ряд рекомендаций, которые направили в правительство. В их числе – принять решение о присваивании ИИН ребенку в роддоме, сразу после рождения, создать перекрестную систему учета родившихся детей и их последующей жизни через системы здравоохранения, образования, юстиции. Кроме того, Авершин считает необходимым провести сверку количества родившихся детей за каждый год в роддомах и перинатальных центрах с 2015 года и количества полученных свидетельств о рождении и присвоенных ИИН.

«(Необходимо – В.) обязать ведомство здравоохранения запустить работу универсального прогрессивного механизма патронажных посещений на дому беременных и родившихся детей при службах первичной медико-санитарной помощи, для контроля не только здоровья, выявления групп риска, но и вообще наличия и существования детей; повысить информированность о законодательно утвержденных механизмах суррогатного материнства, которые, вероятно, намеренно не озвучиваются гражданам в органах опеки», - также добавил он.

Кроме того, по его мнению, стоит проконтролировать исполнение поручения президента о квотах на искусственное оплодотворение и рассмотреть вопрос увеличения количества квот.