Границы определены в двух сторон
Предельные участки деятельности погранслужбы на казахстанско-кыргызской границе закрепил мажилис
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Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял закон «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000)». Документ определяет территориальные пределы участков государственной границы, на которых пограничные представители двух стран несут ответственность за выполнение своих функций.

«Протоколом предусматривается определение участков деятельности пограничного представителя на казахстанско-кыргызской госгранице. Данным протоколом определены следующие участки госграницы деятельности пограничных представителей. Со стороны Республики Казахстан: в пределах Алматинской области, Кордайский – в пределах Кордайского, Меркенского, Чуйского районов Жамбылской области. Таразский – в пределах Жуалинского, Жамбылского и Рыскуловского районов Жамбылской области. Со стороны Кыргызской Республики – Иссык-Кульский в пределах Иссык-Кульской области, Чуйский – в пределах Чуйской области, Таласский – в пределах Таласской области», - объяснил заместитель председателя комитета национальной безопасности – директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов.

Вместе с тем, как отмечается в заключении профильного комитета мажилиса, основная цель протокола – определение территориальных пределов участков государственной границы, на которых пограничные представители Республики Казахстан и Кыргызской Республики несут ответственность за выполнение своих функций. В частности, закон направлен на установление правовой основы и регулирование отношений между двумя странами, предусматривает определение участков деятельности пограничных представителей на казахстанско-кыргызской государственной границе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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