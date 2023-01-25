Обращать в доход государства будут активы, не подтвержденные специальными декларациями

На заседании совета по экономической политике рассмотрели законопроект о возврате государству незаконно выведенных активов. Как сообщает сайт премьер-министра, в нем прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т.д.

«По результатам анализа сведений уполномоченных госорганов, планируется сформировать ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах. В случае если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства», - говорится в сообщении.

Возвращенные активы планируется использовать для финансирования проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.