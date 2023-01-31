Первую очередь ТЭЦ-3 в столице введут в эксплуатацию к концу 2023 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недоволен постоянными переносами сроков строительства ТЭЦ-3 в Астане и удорожанием проекта на 53 млрд тенге. Поэтому во вторник в ходе совещания по развитию столицы он поручил до конца года ввести в эксплуатацию первую очередь и изучить целесообразность, сроки и источники финансирования второй очереди.

«Акимат уже более 10 лет не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3. Срок сдачи проекта неоднократно переносился, что привело к его удорожанию на 53 миллиарда тенге. Этот вопрос поднимался в 2019 году, но готовность объекта по-прежнему составляет только 83%», - заявил Токаев.

В результате, отметил он, столица страдает от дефицита теплоэнергии, превышающего 300 гигакалорий.

«Правительство совместно с акиматом должны до конца текущего года обеспечить ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также завершить строительство двух газовых котельных. Следует определиться с целесообразностью, сроками и источниками финансирования строительства второй очереди ТЭЦ-3», - поручил глава государства.

Обратил внимание Токаев и на газификацию столицы, которая «идет со скрипом», и сроки ее ввода также постоянно переносятся.

«Ранее я неоднократно давал поручение завершить газификацию столицы. Но сроки его исполнения постоянно переносятся. Такое положение дел нужно срочно менять. Правительству и акимату необходимо активизировать работу по газификации и завершить ее в установленные сроки. При этом правительству совместно с фондом “Самрук-Казына” нужно решить вопрос обеспечения столицы необходимыми объемами газа», - сказал президент.

Он также добавил, что подключение газа для граждан обходится до двух миллионов тенге. Причем такая ситуация складывается во всех регионах.

«Поручаю агентству по защите и развитию конкуренции совместно с правительством внести конкретные предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение газа для населения», - в этой связи сказал Токаев.

Он напомнил, что в 2019 году завершен первый этап магистрального газопровода «Сарыарка». И перед акиматом стоит задача довести газ до жилых массивов, где проживает более 300 тыс. человек. Однако сейчас организованное газоснабжение имеют только 8 тыс. абонентов.

Актуальной, по словам президента, остается проблема с резервными источниками водоснабжения. Токаев предупредил, что в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды. В этой связи он поручил министерству экологии следует проработать все предложения, озвученные акимом города, в том числе решить вопрос увеличения водообеспечения Астанинского водохранилища.

«Важно также ускорить строительство насосно-фильтровальной станции №3 и второго канализационно-очистительного сооружения», - сказал глава государства.

В сентябре прошлого года занимавший тогда пост акима Астаны Алтай Кульгинов заявлял, что строительство ТЭЦ-3 может затянутся. Проблема заключается в том, что подрядчик не выполняет необходимые работы в указанные сроки.