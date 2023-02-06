Это необходимо для экстренного реагирования на аварии
В Рудном объявлен режим ЧС из-за частых порывов водопроводных и теплосетей
Фото пресс-службы президента Казахстана

В городе Рудный Костанайской области из-за участившихся аварий на сетях теплоснабжения и водопроводных сетях объявлен режим ЧС техногенного характера, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«В связи с тем, что на некоторых участках тепловых, водопроводных, канализационных сетей из-за высокой степени износа участились случаи аварий и порывов, акиматом города с целью недопущения случаев промерзания сетей в период проведения отопительного сезона, а также экстренного реагирования, привлечения дополнительных сил и финансового обеспечения, была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного значения», - сообщили в акимате.

При этом власти заверяют, что ситуация стабильная и не влияет на системы жизнеобеспечения и функционирование городских систем.

27 января в результате порыва теплотрассы без тепла остались 24 многоэтажных 59 частных домов. Порыв произошел на том же месте, что и неделей ранее – тогда несколько десятков домов, а также более сотни частных домов и зданий остались без теплоснабжения.

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