Все они ранее провели съезды и определились с кандидатами
Четыре партии сдали в ЦИК документы о выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса
фото Жанары Каримовой

Накануне в Центральную избирательную комиссию четыре партии представили свои документы о выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса, сообщила пресс-служба ЦИК.

«По состоянию на 6 февраля в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан по партийным спискам от следующих политических партий Народная партия Казахстана, демократическая партия Казахстана “Ақ Жол”, Общенациональная социал-демократическая партия, казахстанская партия зелёных “Байтақ”», - говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, что все они ранее провели свои внеочередные съезды. НПК включила в свой партийный список 52 человека, еще 15 кандидатов пойдут по одномандатным округам, «Ак жол» будет участвовать в выборах с 54 кандидатами, еще 24 человека пойдут по одномандатным округам; в партийный список ОСДП вошли 19 человек, по мажоритарной системе от партии на выборы пойдут шесть человек; партия «Байтак» включила в свой партийный список 20 человек, четверо кандидатов пойдут по одномандатным округам.

Накануне прошел съезд партии Respublica, она определилась с партийным списком в мажилис, а также с кандидатами, которые пойдут по одномандатным округам – 25 человек и четыре человека соответственно. Сегодня состоится съезд правящей партии Amanat.

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