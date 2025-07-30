Адвокаты требуют прекращения уголовного дела в отношении автора канала «Глазами истории»

По словам адвоката Еркина Кахарова, уголовное дело по статье 174 в отношении его подзащитного было возбуждено в середине февраля. Его защитники ходатайствовали, чтобы уголовное дело было прекращено. Допрос начали, но его приостановили.

«Нас пригласили 15-го числа на допрос. Я должен был вылететь, за час до вылета позвонил следователь и сказал, что уезжает на командировку. Назначил еще дату, я прилетел, а его все еще нет», - говорит адвокат Кахаров.

По словам адвоката Сериккали Мусина, Айбек Абдурахманов проходит по этому делу как свидетель с правом на защиту. Он узнал про это уголовное дело весной, когда собирался со своей семьей на отдых.

Защитники также заявляют, что с материалами дела еще не ознакомлены. Они также не знают, кто заявитель, на основании чего и по какой причине было возбуждено это дело.

По их словам, 30 мая было подготовлено экспертное заключение. Специалисты представили 52-страничный документ, в котором проанализировали около шести видеороликов, а также 13 скриншотов за 2024 год и 9 скриншотов комментариев за 2025 год, оставленных посетителями под его постами.

«На основе этих скриншотов один из психологов-филологов не усмотрел никаких признаков разжигания социальной или иной розни. А вот политолог увидел в публикациях комментаторов признаки разжигания соответствующей розни», - говорит Мусин.

Помимо прочего, адвокаты заявляют, что в том заключении не был поставлен вопрос о наличии в комментариях третьих лиц признаков пропаганды.

«Все, что пишет Айбек, - это очень большая эмоция и деколониальный дискурс. Потому что главный его месседж - это защита национальной правды, суверенитета, субъектности казахского народа. Его, наоборот, наши власти должны были поддержать. А получается так, что все его тексты не про то, за что обычно привлекают по этой статье. Нам надо узнать, за что именно его привлекают», - добавил в свою очередь правозащитник Галым Агелеуов.

Канал "Глазами истории" существует с 2018 года, насчитывает более 390 видео и свыше 260 тысяч подписчиков. Айбек Абдурахманов рассказывает об истории казахов и тюрков, репрессиях, депортациях и судьбах известных деятелей.