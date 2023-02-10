Назначен вице-министр информации и общественного развития

Евгений Кочетов родился в 1988 году. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, специальность «Финансы и кредит», Московский государственный университет им. Ломоносова, магистр экономики. Работал экспертом, консультантом в различных структурных подразделениях центрального аппарата НДП «Нур Отан», был экономическим обозревателем, ведущим авторской колонки общественно-политической газеты «Литер», делового издания «Капитал», авторской колонки «Экономика казахстанца» интернет-журнала «Власть», колумнистом информационно-аналитического портала «Информбюро», управляющим директором ТОО «Kazakhstan Real Estate Group», возглавлял Службу центральных коммуникаций, был председателем правления АО «Казконтент», занимал должность замдиректора института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив партии Nur Otan, генерального директора корпоративного фонда «Медиа дамыту қоры».