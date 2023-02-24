В больницах остаются также почти 100 заболевших
Почти 100 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Казахстане
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, один случай коронавирусной пневмонии. Летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 407 632 случая КВИ+ и 90 842 случая КВИ-.

На 24 февраля лечение получают 1 635 человек (1 464 КВИ+ и 171 КВИ-), из них в стационарах находятся 99 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 536. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся трое пациентов, в крайне тяжелом состоянии – четверо заболевших, один пациент – на аппарате ИВЛ.

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