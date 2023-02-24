Строительство семейно-врачебной амбулатории в микрорайоне Кемел в Алматы завершат в апреле

В апреле завершится строительство семейно-врачебной амбулатории в микрорайоне Кемель в Жетысуском районе Алматы - об этом во время встречи с жителями района сообщил аким города Ерболат Досаев. Работы выполнены на 80%.

«Продолжается активная работа по развитию социальной инфраструктуры района. Так, на сегодня на стадии завершения строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену в микрорайоне Кемел. В настоящее время работы выполнены на 80%. Мы планируем, что строительство завершится в апреле», – сказал Досаев.

При этом в сентябре прошлого года во время одной из встреч с жителями района Досаев сообщал, что строительство амбулатории будет завершено до конца 2022 года.

Также акиматом до конца марта будет выкуплено здание в Рабочем поселке, в котором будет открыта поликлиника на 240 посещений.

«Акиматом уже определено здание площадью почти 1,5 тыс. кв. м по проспекту Райымбека, которое мы намерены выкупить до конца марта. Там после проведения ремонта и закупа оборудования будет открыта поликлиника на 240 посещений. Открытие данных поликлиник позволит охватить обслуживанием в шаговой доступности жителей Жетысуского района и снизить нагрузку с существующих трех поликлиник», – отметил аким города.