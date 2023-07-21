Агентство по защите и развитию конкуренции проанализирует повышение цен мобильными операторами

Агентство по защите и развитию конкуренции проводит мониторинг цен, установленных мобильными операторами. В случае подозрения на сговор, будет проведено расследование по обоснованности повышения тарифов, сообщили в пятницу в ведомстве.

«В настоящее время агентством в рамках своей компетенции проводится соответствующая работа (по сообщению операторов об увеличении тарифов – В.): направлены запросы, проводится мониторинг цен. Но при этом агентство обоснованность повышения цен может установить только в ходе расследования при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства по установлению монопольно высокой цены», - сообщили в АЗРК.

При этом предусмотренные законодательством меры реагирования антимонопольного органа зачастую затягиваются из-за разбирательства в судах. В ведомстве добавили, что в целом операторы связи не обязаны предупреждать агентство о повышении цен, но должны уведомить за месяц абонентов.

«В текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50%, в зависимости от тарифных планов. За период 2021-2022 годы рост тарифов составил в среднем от 13 до 37%», - привели статистику в пресс-службе.

Всего же с 2022 года на рост тарифов и навязывание невостребованных услуг в агентство поступило свыше 200 жалоб.

В агентстве также добавили, что в случае, если будут выявлены факты необоснованного повышения тарифов, на операторов связи, согласно статье 159 Кодекса об административных правонарушениях, может быть наложен штраф в размере 5% от дохода, полученного от монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного не более чем за один год.