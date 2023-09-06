11 сотрудников колонии в Акмолинской области будут уволены за избиения заключенных

11 сотрудников колонии Акмолинской области представлены к увольнению по отрицательным мотивам из органов внутренних дел после публикации видео с избиениями осужденного активиста Тимура Данебаева и других заключенных. Также будут отстранены от должностей начальник областного департамента уголовно-исполнительной системы, его заместитель и начальник колонии, сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на пресс-релиз комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС). Отметим. что КУИС удалил это сообщение со своего сайта через некоторое время после опубликования.

В ведомстве сообщили, что в настоящий момент органами прокуратуры проводится досудебное расследование.

3 сентября в социальных сетях стало распространяться видео с избиениями сотрудниками колонии в Акмолинской области осужденного активиста Тимура Данебаева и других заключенных. На распространяемом видео сотрудники колонии заявляют активисту, что он «оказывает сопротивление» и отказывается «соблюдать распорядок дня и режим содержания». Также они требуют от Данебаева вымыть санузел, на что он отвечает, что готов мыть только спальные помещения. На видео сотрудник колонии дважды дает команду «применяйте спецсредства», после чего Данебаева избивают.

4 сентября комитет уголовно-исполнительной системы заявил, что по «размещенному в социальных сетях видео» проводится служебное расследование, поскольку «усматриваются признаки превышения сотрудниками служебного положения».

В июне Алматинский районный суд № 2 города Астаны осудил Тимура Данебаева по статье о разжигании межнациональной розни на три года колонии.

Активист Тимур Данебаев стал известен тем, что потребовал привлечь к ответственности президента Касым-Жомарта Токаева за заявления о «20 тысячах террористах» во время январских событий 2022 года.