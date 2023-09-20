Казахстан и Китай будут обмениваться информацией о своих гражданах

Для борьбы с двойным гражданством и пресечения каналов незаконной миграции Казахстан и Китай будут обмениваться информацией о въехавших гражданах, о выданных визах, о нарушениях правил въезда и пребывания, а также о лицах, принятых в гражданство. Это предусматривает закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств Сторон», который в среду в ходе пленарного заседания принял мажилис.

«Соглашение подписано 17 мая текущего года в рамках визита главы государства в Китай. Документом предусмотрен обмен информацией по четырем направлениям: о въехавших гражданах сторон (в безвизовом порядке – В.), о выданных визах, о нарушениях правил въезда и пребывания, о лицах, принятых в гражданство. Эти сведения необходимы странам для борьбы с двойным гражданством, пресечения каналов незаконной миграции», - объяснил депутатам министр внутренних дел Ержан Саденов.

Вместе с тем соглашением предусмотрен отказ в исполнении запросов в случаях угрозы суверенитету, безопасности и при противоречии законодательству. По словам главы МВД, органами по реализации соглашения с казахстанской стороны определены министерство внутренних дел и министерство труда и социальной защиты населения, а от китайской стороны – министерство иностранных дел и государственное управление по делам миграции.

Отметим, что схожие соглашения Казахстан ранее подписал с Азербайджаном, Беларусью, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.