Работы планируется провести в 2024 году
В Алматы проведут реконструкцию 24 фонтанов
фото Данияра Мусирова

Управлением экологии и окружающей среды Алматы разрабатывается проект по реконструкции 24 фонтанов, находящихся в коммунальной собственности, сообщила пресс-служба акимата города.

«Нами составлен список нуждающихся в реконструкции фонтанов, которые находятся в коммунальной собственности города. Это у ТЮЗа им. Сац, цирка, городского акимата, напротив Площади Республики, у памятника Жамбыла и ВСК “Медеу” и др. Проект будет реализован в 2024 году», - цитирует пресс-служба руководителя отдела комфортной городской среды управления экологии и окружающей среды Ернара Букешова.

Всего в Алматы насчитывается 150 фонтанов, из них 65 находятся на балансе города. В акимате напомнили, что в этом году проведена реконструкция фонтан за зданием КБТУ в сквере «Северный», а в прошлом году был открыт «сухой» фонтан перед Дворцом школьников. До конца этого года будет открыт еще один такой фонтан в сквере «Слава аэропорта».

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