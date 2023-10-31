Резерват и заказник в Западном Казахстане могут помочь снизить ущерб сельскому хозяйству от сайги – Минэкологии

После массового падежа сайги в 2020 году было решено создать на территории Западно-Казахстанской области природный резерват «Бокей Орда» и Ащиозекский государственный природный заказник, чтобы охранять животных. Эта была инициатива главы государства Касым-Жомарта Токаева. В июле прошлого года резерват и заказник были созданы в целях сохранения мест обитания уральской популяции сайгаков и в том числе минимизировать причиняемый сайгаками ущерб сельскому хозяйству. В министерстве экологии и природных ресурсов заявляют, что резерват и заказник создавались не для этого, хотя и могут в какой-то степени снижать ущерб от сайгаков.

«Резерват и заказник создавались не для минимизации ущерба сельскому хозяйству, а для сохранения степных экосистем Западного Казахстана, включая сайгака. Начало использования сайгака не отменяет необходимость сохранения степи, где обитает ряд типичных степных видов растений, зверей, птиц и другие, включая занесенных в Красную книгу РК», - пояснили в министерстве, отвечая на официальный запрос «Власти».

В ведомстве отметили, что на этих особо охраняемых природных территориях сохраняются также ключевые орнитологические территории, включая водно-болотные угодья. Но для эффективной работы ООПТ нужно обеспечить связанность экосистем и включить их недостающие типы, типичные для региона.

«В какой-то степени эти ООПТ и могут снижать ущерб от сайгаков, которые могут держаться на территориях, где их не беспокоят. Поэтому роль этих ООПТ во всех смыслах очень важна», - признали в министерстве.

Напомним, в марте премьер-министр Алихан Смаилов, отвечая на депутатский запрос, сообщал, что около 120 тыс. га земли, или 90% естественных отелевых земель популяции сайгаков, до сих пор не переданы в резерват.