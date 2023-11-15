В Казахстане с 2025 года начнут формировать резервные военные силы

С 2025 года в Казахстане начнут формировать в воинских частях резервные силы, контракт с резервистами будет на добровольной основе на три года, проходить службу они будут по месту жительства. Такие нормы содержатся в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам службы в резерве», который в среду входе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис. Как сообщил министр обороны Руслан Жаксылыков, это позволит укомплектовать воинские части и создать готовые к боевым действиям резервные силы.

«Разработка проекта закона по вопросам службы в резерве обусловлена необходимостью дальнейшего совершенствования системы мобилизационной подготовки и мобилизации. Разработанные поправки в законодательные акты позволят укомплектовать воинские части подготовленными кадрами и создать готовые к боевым действиям резервные силы», - сказал Жаксылыков.

Законопроектом вносятся поправки в два кодекса и четыре закона. В частности, в Уголовный кодекс вносятся поправки по отнесению военного резервиста к субъекту воинских уголовных правонарушений. В Трудовой кодекс внесены поправки по урегулированию трудовых взаимоотношений между работодателями и военным резервистом, в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» - по ограничению прохождения службы в резерве забронированным военнообязанным, в закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» вводится статус военного резервиста, определяются его права и обязанности, период исполнения обязанностей и прохождение воинской службы в резерве. Кроме того, в законы «О противодействии коррупции» и «О государственной службе в РК» вносятся дополнения по возможности прохождения государственным служащим воинской службы в резерве.

«Реализация законопроекта позволит гражданам проходить воинскую службу в резерве в воинских частях по месту проживания. Контракты с военными резервистами заключаются в добровольном порядке на три года. Подготовка резервистов будет проводиться не более двух месяцев в году, включая 30-дневные сборы и ежемесячные двух-трехдневные занятия. Расходы на содержание резервистов будут за счет республиканского бюджета. Военным резервистам планируется выплачивать ежемесячно минимальную заработную плату, в период проведения сборов – среднюю месячную заработную плату, а на период прохождения службы в резерве за ним сохраняется место работы и должность», - пояснил министр обороны.

Жаксылыков также сообщил, что формировать службу в резерве Минобороны намерено с 2025 года. На первом этапе планируется призвать 2 тыс. человек. На это в бюджете уже поддержаны 3,5 млрд тенге.