Максу Бокаеву продлили пробационный контроль на полгода

Атырауский городской суд №2 в понедельник продлил пробационный контроль в отношении активиста и бывшего политзаключенного Макса Бокаева еще на полгода, хотя его срок должен был истечь в феврале. Причинами стали участие Бокаева в трансляции дискуссионного клуба «ПолиТон» на тему свободы мирных собраний и пост в Facebook с предложением объявить 31 января Днем казахстанских политзаключенных. Об этом сообщает сайт Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ).

Макс Бокаев был приговорен к пяти годам лишения свободы вместе с Талгатом Аяном в 2016 году после земельных протестов в Атырау. В феврале 2021 года он вышел на свободу, отбыв свой полный срок. Суд назначил активисту максимальный срок административного надзора после освобождения, запретив ему на три года заниматься общественной деятельностью, высказываться в СМИ и соцсетях на общественно-политические темы, а также высказывать свое мнение на улицах и площадях. Срок надзора должен был истечь 10 февраля 2024 года.

Как сообщает КМБПЧ, 13 января к активисту домой пришли сотрудники пробационной службы и полицейские. Они обвинили его в неисполнении решения суда и нарушении правил административного надзора, указывая на участие Бокаева в одном из прошлогодних стримов дискуссионного клуба «ПолиТон» на тему свободы мирных собраний в Казахстане и на его пост в Facebook с предложением объявить 31 января Днем казахстанских политзаключенных в честь дня рождения поэта Арона Атабека, проведшего в заключении 16 лет и умершего вскоре после выхода на свободу. На Бокаева составили административный протокол, и на следующий день межрайонный суд по административным правонарушениям оштрафовал его на 5 МРП (18 460 тенге). 15 января полиция вручила ему постановление о вынесении предупреждения за нарушение правил административного надзора. На основании имеющихся взысканий в виде предупреждения и штрафа городское управление полиции направило в городской суд № 2 заявление с просьбой продлить истекающий 10 февраля срок административного надзора над Бокаевым.

В ходе судебного заседания адвокат подсудимого Жанар Сундеткали заявили, что считает незаконным и антиконституционным наложенный на Макса Бокаева запрет высказывать свое мнение на общественно важные темы.

В понедельник, 22 января, суд продлил пробационный контроль в отношении Бокаева еще на полгода, при этом инициаторы судебного производства настаивали на том, чтобы срок был продлен на год.